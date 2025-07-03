Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Kaza kırıma uğrayan uçağa ekipler tarafından ulaşıldı. Yaralı olduğu öğrenilen yolcu Hicran Kaya ve pilot Mehmet Demirci için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
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Sivrihisar’dan Rize’ye gitmek üzere havalanan özel jetin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Uçakta bulunan kadın yolcu sağ kurtulurken, pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Yoğun kar ve sis nedeniyle ekipler dağlık bölgede zorlu bir arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Rize’nin İkizdere ilçesi Çifteköprü köyü kırsalında, Bayburt ve Erzurum sınırına yakın bir noktada düşen özel jetin enkazına sabah saat 06.24’te ulaşıldı. Sivrihisar’dan Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçakta bulunan kadın yolcu, 112’yi arayarak yardım istemiş, ardından ekipler harekete geçmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) timleri, Kaçkar Dağları'nın zirve hattında enkaza ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ACI HABERİ VERDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olay yerine kurulan kriz merkezinden yaptığı açıklamada, kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti. Vali Baydaş, “Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi, maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde.” dedi.

Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı - Resim : 1

Vali Baydaş, sisli hava nedeniyle helikopterle tahliyenin şu an mümkün olmadığını, yaralı yolcunun yürüyerek taşınmasının planlandığını kaydetti. Vali Baydaş açıklamasının devamında, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

'YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ'

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında kaza kırıma uğramıştı. Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” demişti.

PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bıraktıktan sonra seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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