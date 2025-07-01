LeMan Dergisine ‘Charlie Hebdo’ tehdidi

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LeMan dergisinde yer alan ve Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddia edilen bir karikatür eleştirilere neden oldu. Gece saatlerinde LeMan Dergisi’nin Beyoğlu’nda binasını basan grup bugün de İslami Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla Taksim Cami önünde bir araya geldi. ‘Tekbirler’ eşliğinde basın açıklaması gerçekleştiren grup Fransa’daki Charlie Hebdo’ya yönelik terör saldırısını hatırlatarak “İstanbul Paris değil. Resulullah’a hakaret Paris’te bile cezasız kalması” dedi.

Yapılan açıklamalarda “Alçak LeMan Charlie Hebdo’yu unutma” sloganları atılırken “Biz Resulullah için canımızı veririz” dendi. Açıklamada söz konusu karikatürün Peygambere saldırı olduğu belirtilerek “Bu ifade özgürlüğü değil saldırıdır. Bu bir var olma mücadelesidir. Kemalist devrimlerle başlattıklarına bugün de devam ediyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz Resulullah için canımızı veririz” dendi.

Basın açıklamasında yürüyüş yapılmak istendiği de belirtilerek “Dün akşam olduğu gibi bugün de LeMan’ın önüne yürünecekti. Ancak her yer kapalı. Taksim Cami’nde bekleyeceğiz” ifadeleri kullandı.

Basın açıklamasının ardından cumartesi günü saat 18.00’de Saraçhane parkında basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi