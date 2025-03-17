İstanbul’da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan 20 yıl, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın 2019 yılından itibaren arandığını belirledi.

Fiziki ve teknik takibin ardından Abdulaziz A.’nın Güngören’de olduğu tespit edildi. Şahıs, 14 Mart’ta Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA