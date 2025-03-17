Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişiye Suçüstü!

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişiye Suçüstü!

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Altınkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Altınkaya köyünde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler savcılık koordinesinde harekete geçerek köy ve çevresinde isim ve adresleri belirlenen 5 şahsı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takipte yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken olay yerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
İstanbul’da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı İstanbul’da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Taciri Yakalandı 14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor