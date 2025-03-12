ALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa Kafaya
Siyaset arenasının yakından takip ettiği seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. ALF Araştırma'nın anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP yüzde 31.2 ile birinci parti oluyor. CHP ise yüzde 30.5 ile AKP'yi izliyor.
ALF Araştırma, son seçim anketini yayımladı. 3-6 Mart tarihleri arasında 2007 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 31.2 ile AKP yer alırken; CHP yüzde 30.5 ile ikinci sıraya yerleşti.
İşte anketin sonuçları:
- AKP: Yüzde 31.2
- CHP: Yüzde 30.5
- MHP: Yüzde 9.1
- DEM Parti: Yüzde 8.8
- Zafer Parti: Yüzde 6.2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.1
- İYİ Parti: Yüzde 3.1
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2.1
- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5
- Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1.3
- Diğer: Yüzde 2.1
Kaynak: Haber Merkezi