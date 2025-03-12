ALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa Kafaya

ALF Araştırma, son seçim anketini yayımladı. 3-6 Mart tarihleri arasında 2007 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 31.2 ile AKP yer alırken; CHP yüzde 30.5 ile ikinci sıraya yerleşti.

İşte anketin sonuçları:

AKP: Yüzde 31.2

CHP: Yüzde 30.5

MHP: Yüzde 9.1

DEM Parti: Yüzde 8.8

Zafer Parti: Yüzde 6.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.1

İYİ Parti: Yüzde 3.1

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2.1

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 2.1

Kaynak: Haber Merkezi