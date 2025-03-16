ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı

ORC araştırma tarafından 05-14 Mart tarihleri arasında Siyasi Eğilimler Araştırması kapsamında gerçekleştirilen il bazlı anket sonuçları açıklandı. Sonuçlara bu 5 büyükşehirde de CHP'nin oy oranlarının arttırdığı görüldü.

Sonuçlarda CHP yüzde 33 ile birinci parti olmaya devam ederken AKP kan kaybetmeye devam ediyor. Son genel seçimde yüzde 36.06 alan AKP bu pazar seçim olsa oyların sadece yüzde 30.04'ünü alabiliyor.

ZAFER PARTİSİ VE MHP ARASINDAN MAKAS AZALIYOR

Yaklaşık 2 bin 680 katılımcı ile yapılan 'Bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz?' diye sorulduğunda 'Zafer Partisi' diyenlerin oranı yüzde 5.1' yükseldi. Söz konusu anketin sonuçlarında MHP yüzde 5.3 oranında kaldı. Zafer Partisi ile MHP arasındaki fark artık sadece yüzde 0.2 oranında.

Başkent Ankara'da CHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre oy oranını %4,2 arttırdı. AKP'de ise %3,5 civarı oy kaybı görüldü. Ankara'da 5 -14 Mart tarihleri arasında bin 960 katılımcının "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %34,8

AKP: %29,1

MHP: %8,9

İYİ PARTİ: %6,2

İstanbul'da 5 - 14 Mart tarihleri arasında 2680 katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre katılımcılar, sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu dağılımda yanıt verdi.

CHP: %33

AKP: %30,4

DEM: %7,5

MHP: %5,3

İzmir'de ise 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre CHP %3 daha fazla oy alıyor. AKP'de ise %2,5'luk bir kayıp söz konusu. İzmir'de 5 - 14 Mart tarihleri arasında 1710 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre oranlar şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %44

AKP: %22,8

DEM: %7,8

İYİ PARTİ: %7,5

Bursa'da AKP 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre yaklaşık %5'lik bir kayıp yaşadı. Bu oranın neredeyse hepsinin CHP'ye geçtiği görüldü. 5 - 14 Mart tarihleri arasında Bursa'da 1530 katılımcıya sorulan aynı soruya katılımcıların cevap dağılımları şu oranda oldu:

AKP: %34,5

CHP: %29,1

MHP: %7,4

İYİ PARTİ: %6,5

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre AKP'de neredeyse %10'luk bir düşüş söz konusu. Bu oranın yarısı, yani %5'lik bir kısım CHP'ye geçmiş. Malatya'da 5 - 14 Mart tarihleri arasında 1320 katılımcıya sorulan aynı soruya verilen cevapların dağılımı şu oranda gerçekleşti:

AKP: %36,4

CHP: %26,2

MHP: %9,3

YRP: %8,1

Kaynak: Haber Merkezi