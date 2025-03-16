ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı

ORC Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Malatya'da yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre kararsızların da oyları dağıtıldığında CHP yüzde 33 ile birinci parti olmayı sürdürürken AKP yüzde 30,4 ile ikinci parti konumuna düşüyor. Öte yandan genel başkanı cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi ile MHP arasındaki fark yüzde 0,2 seviyelerine kadar düştü.

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı

ORC araştırma tarafından 05-14 Mart tarihleri arasında Siyasi Eğilimler Araştırması kapsamında gerçekleştirilen il bazlı anket sonuçları açıklandı. Sonuçlara bu 5 büyükşehirde de CHP'nin oy oranlarının arttırdığı görüldü.

Sonuçlarda CHP yüzde 33 ile birinci parti olmaya devam ederken AKP kan kaybetmeye devam ediyor. Son genel seçimde yüzde 36.06 alan AKP bu pazar seçim olsa oyların sadece yüzde 30.04'ünü alabiliyor.

ZAFER PARTİSİ VE MHP ARASINDAN MAKAS AZALIYOR

Yaklaşık 2 bin 680 katılımcı ile yapılan 'Bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz?' diye sorulduğunda 'Zafer Partisi' diyenlerin oranı yüzde 5.1' yükseldi. Söz konusu anketin sonuçlarında MHP yüzde 5.3 oranında kaldı. Zafer Partisi ile MHP arasındaki fark artık sadece yüzde 0.2 oranında.

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı - Resim : 1

Başkent Ankara'da CHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre oy oranını %4,2 arttırdı. AKP'de ise %3,5 civarı oy kaybı görüldü. Ankara'da 5 -14 Mart tarihleri arasında bin 960 katılımcının "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • CHP: %34,8
  • AKP: %29,1
  • MHP: %8,9
  • İYİ PARTİ: %6,2

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı - Resim : 2

İstanbul'da 5 - 14 Mart tarihleri arasında 2680 katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre katılımcılar, sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu dağılımda yanıt verdi.

  • CHP: %33
  • AKP: %30,4
  • DEM: %7,5
  • MHP: %5,3

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı - Resim : 3

İzmir'de ise 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre CHP %3 daha fazla oy alıyor. AKP'de ise %2,5'luk bir kayıp söz konusu. İzmir'de 5 - 14 Mart tarihleri arasında 1710 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre oranlar şu şekilde gerçekleşti:

  • CHP: %44
  • AKP: %22,8
  • DEM: %7,8
  • İYİ PARTİ: %7,5

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı - Resim : 4

Bursa'da AKP 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre yaklaşık %5'lik bir kayıp yaşadı. Bu oranın neredeyse hepsinin CHP'ye geçtiği görüldü. 5 - 14 Mart tarihleri arasında Bursa'da 1530 katılımcıya sorulan aynı soruya katılımcıların cevap dağılımları şu oranda oldu:

  • AKP: %34,5
  • CHP: %29,1
  • MHP: %7,4
  • İYİ PARTİ: %6,5

ORC'den Çarpıcı Anket! CHP Birinci, Zafer Partisi MHP’yi Yakaladı! İşte 5 Büyükşehirde Partilerin Oy Oranı - Resim : 5

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre AKP'de neredeyse %10'luk bir düşüş söz konusu. Bu oranın yarısı, yani %5'lik bir kısım CHP'ye geçmiş. Malatya'da 5 - 14 Mart tarihleri arasında 1320 katılımcıya sorulan aynı soruya verilen cevapların dağılımı şu oranda gerçekleşti:

  • AKP: %36,4
  • CHP: %26,2
  • MHP: %9,3
  • YRP: %8,1

Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?Siyaset
ALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa KafayaALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa KafayaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anket ORC Araştırma AKP MHP CHP Zafer Partisi
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Depremi İstanbul'da Beklerken... Profesörlerden Çatlak Sesi Geldi, Tartışma Büyüdü Depremi İstanbul'da Beklerken... Profesörlerden Çatlak Sesi Geldi, Tartışma Büyüdü
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Cengiz Holding Enerji Devini Satın Alıyor! Görüşmeler Başladı Cengiz Holding Enerji Devini Satın Alıyor! Görüşmeler Başladı
Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı 81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu