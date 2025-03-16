Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Aylardır sismik hareketliliğin devam devam ettiği Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Bölgede saat 18.07'de bir şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre; Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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