Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Bölgede saat 18.07'de bir şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre; Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi