Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Aylardır sismik hareketliliğin devam devam ettiği Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Bölgede saat 18.07'de bir şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre; Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-16
Saat:18:07:19 TSİ
Enlem:36.43333 N
Boylam:24.80083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/eXUNGVfCCU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi