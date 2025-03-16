Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Denizli ve çevre illerde Afyonkarahisar ve Uşak bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına 50-70 km/sa beklendiğini açıkladı.

Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA