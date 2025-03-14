Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?

ASAL Araştırma sosyal medya hesabından yeni anket sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlara, "CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu soruldu. İşte çok konuşulacak o anketin sonuçları...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen son anket, Türkiye'nin siyasi gündemini sarsacak sonuçlar ortaya koydu. Anket, 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 26 ilde yaşayan seçmenlerle gerçekleştirildi. 2000 kişi ile yapılan çalışmada illere göre dağılımda son genel seçim sonuçları baz alındı.

Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor? - Resim : 1

Şubat 2025’te yapılan araştırmaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini halkın yüzde 51,3’ü doğru bulmazken, yüzde 42,4’ü bu kararı desteklediğini belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 6,3’te kaldı.

Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor? - Resim : 2

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM ÇARPICI

Ankette, seçmenlerin siyasi partilere göre dağılımı da dikkat çekti. CHP seçmeninin yüzde 76,1’i İmamoğlu’nun adaylığını doğru bulurken, AKP seçmeninde bu oran sadece yüzde 20,5’te kaldı.

MHP seçmeninin yüzde 70,5’i bu adaylığı desteklemezken, DEM Parti seçmeninin yüzde 68,6’sı olumlu buldu. İYİ Parti’de ise neredeyse ikiye bölünmüş bir tablo ortaya çıktı: yüzde 47,1 "Evet" derken, yüzde 47’si "Hayır" dedi.

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