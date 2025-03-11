Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var

Sonar Araştırma'nın kamuoyuna açıklamadığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin şubat sonuçlarında CHP birinci parti çıkarken; AKP ise onu takip etti. Fakat en dikkat çeken sonuç ise son 3 ayda oy oranını yükselten tek partinin CHP olması oldu. İşte o sonuçlar...

Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var

Sonar Araştırma'nın sadece VIP üyelerine özel yayımladığı; kamuoyuna açıklamadığı seçim anketi ortaya çıktı. Ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Şubat 2025 tarihli ankette; aralık ve ocak sonuçlarına da yer verildi.

Şubat sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 34.8 ile CHP yer alırken; AKP onu yüzde 31.3 ile izledi. DEM Parti yüzde 7.9 ile üçüncü sıraya yerleşirken; MHP hemen arkasında yüzde 7.3 ile izledi.

Seçim anketinde en dikkat çeken ise son 3 ayın oy oranlarındaki değişim oldu. Buna göre, CHP aralık ayında yüzde 29.9 olan oy oranını ocakta yüzde 32.3'e; şubatta ise yüzde 34.8'e çıkardı. CHP, son 3 ayda 4.9 puanlık bir yükseliş ivmesi yakalarken AKP'de ise işler istenilen gibi gitmedi.

Aralık ayında oy oranı yüzde 34.8 olan AKP, ocakta yüzde 30.2'ye geriledi. Hemen ardından şubatta ise yüzde 31.3'e yükseldi. Buna göre ise AKP son 3 ayda oy oranını yüzde 3.5 düşürmüş oldu.

İşte son 3 ay kıyaslamalı seçim anketi:

Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var - Resim : 1

Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP AKP Seçim Analizleri
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sokak Hayvanları Yasası Çağrısı: Gelin Meclis'te Şu Yasayı Düzeltelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sokak Hayvanları Yasası Çağrısı
Kılıçdaroğlu Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı Kılıçdaroğlu Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı Yüksek İstişare Kurulu Toplandı
İBB'den 'Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Terörden Gözaltına Alındı' İddialarına Yalanlama İBB'den Ekrem İmamoğlu İddialarına Ret
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir! Pek Çok Kişiye e-Tebligat Gitti: Para Transferinde 'Diğer' Tehlike Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir!
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo