Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var

Sonar Araştırma'nın sadece VIP üyelerine özel yayımladığı; kamuoyuna açıklamadığı seçim anketi ortaya çıktı. Ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Şubat 2025 tarihli ankette; aralık ve ocak sonuçlarına da yer verildi.

Şubat sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 34.8 ile CHP yer alırken; AKP onu yüzde 31.3 ile izledi. DEM Parti yüzde 7.9 ile üçüncü sıraya yerleşirken; MHP hemen arkasında yüzde 7.3 ile izledi.

Seçim anketinde en dikkat çeken ise son 3 ayın oy oranlarındaki değişim oldu. Buna göre, CHP aralık ayında yüzde 29.9 olan oy oranını ocakta yüzde 32.3'e; şubatta ise yüzde 34.8'e çıkardı. CHP, son 3 ayda 4.9 puanlık bir yükseliş ivmesi yakalarken AKP'de ise işler istenilen gibi gitmedi.

Aralık ayında oy oranı yüzde 34.8 olan AKP, ocakta yüzde 30.2'ye geriledi. Hemen ardından şubatta ise yüzde 31.3'e yükseldi. Buna göre ise AKP son 3 ayda oy oranını yüzde 3.5 düşürmüş oldu.

İşte son 3 ay kıyaslamalı seçim anketi:

Kaynak: Haber Merkezi