Kılıçdaroğlu Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden amcasının oğlu 87 yaşındaki Hüseyin Karabulut'un cenaze törenine katıldı.

Tunceli Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin başında, Kılıçdaroğlu cemevi girişinde vatandaşları karşılayarak taziyeleri kabul etti.

Törende, dua edilip helallik alındı ve ardından Karabulut'un cenazesi Tunceli'nin Atlantı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA