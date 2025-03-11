İBB'den 'Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Terörden Gözaltına Alındı' İddialarına Yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gideceği ön seçimde adaylık başvurusunu resmi olarak yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanının terör örgütü operasyonunda gözaltına alındığına dair iddiaya ilişkin İBB’den açıklama geldi.

Açıklamada “Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur” denilerek haberler yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurduktan sonra kollarını sıvayarak seçim startını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından birinin terör örgütü DHKP/C’ye yönelik bir operasyonda gözaltına alındığı haberleri gündem olmuştu.

'BU İSİMDE DANIŞMAN YOK'

İBB’nin sosyal medya hesabından haberlere ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu haber yalanlandı.

X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi