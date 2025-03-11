DEM Parti'nin İkinci Tur Ziyaretlerinde Kritik Gün 17 Mart! AKP ve MHP Ziyaretinde O İsim de Olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreç artık ete kemiğe bürünmüş durumda. Bahçeli'nin çağrısı sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti, görüşme sonrası siyasi partileri ziyaret etmiş ve süreç böyle olgunlaşmıştı.

İmralı heyetinin son İmralı ziyareti dönüşü ise Abdullah Öcalan'dan beklenen çağrı gelmiş ve örgütü 'silah bırakma ve fesihe' çağırmıştı. Bunun üzerine terör örgütü PKK da ateşkes ilan etmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında DEM Parti, siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tura başladı.

DEM Parti ilk ziyaretlerine dün başladı. Sırasıyla Emek Partisi (EMEP), CHP ve DEVA Partisi ziyaret edildi. DEM Parti heyetinin ikinci tur ziyaretlerinde sır Türkiye İşçi Partisi (TİP), Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nde. Bu görüşmeler ise yarın gerçekleştirilecek.

MHP VE AKP ZİYARETLERİNDE HEYETE YENİ İSİM

DEM Parti'nin merakla beklenen ziyaretleri ise aynı gün gerçekleşecek. Kritik ziyaretlerin tarihi ise 17 Mart. DEM Parti, aynı gün hem MHP'yi hem de AKP'yi ziyaret edecek. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerden farklı olarak TBMM'de yapılması beklenen MHP ve AKP ziyaretlerine İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder de olacak.

AKP ziyaretinde AKP heyetine AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık etmesi beklenirken; MHP heyetinde genel başkan yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem