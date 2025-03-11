Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?

GENAR Araştırma, şubat ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" sorusuna, katılımcıların yüzde 36.7'si Mansur Yavaş, yüzde 27'si ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

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Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?

GENAR Araştırma'nın son anket sonuçları paylaşıldı. Şubat ayında gerçekleştirilen ankete göre CHP'li seçmen Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istiyor.

Katılımcılara "CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle oldu:

Mansur Yavaş yüzde 36,7

Ekrem İmamoğlu 27

Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu? - Resim : 1

YAVAŞ NEDEN ÖNDE?

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin, anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Erkin, GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’ın, “Siyasetnamelere konu olacak bir soru soralım. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin Cumhurbaşkanı olabilmek için onca çaba ortaya koyarken neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyları yükselmeye devam ediyor?” sorusuna verdiği yanıtı da paylaştı.

Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu? - Resim : 2

Yavaş'ın, CHP tabanının daha çok benimsediği bir aday olduğunu kaydeden Aktaş, İmamoğlu'nun ise AKP ile daha çok polemiğe giren bir isim olarak öne çıktığını söyledi. Aktaş, "Yavaş’ın Ankara’da aldığı oy oranı rakibi İmamoğlu’na göre daha yüksek olmasına rağmen Yavaş, İmamoğlu’na göre daha az gündem oluyor, çünkü tartışmalara, polemiklere daha az giriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Nefes

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Anket Cumhurbaşkanlığı
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