Alaattin Köseler’in Yerine Vekaleten Seçilen İsim Belli Oldu

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekaleten CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel'in İBB Başkanı İmamoğlu'nun ekibinde olduğu biliniyor.

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Alaattin Köseler’in Yerine Vekaleten Seçilen İsim Belli Oldu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekaleten CHP'li Özlem Vural Gürzel, yeni belediye başkanvekili seçildi.

Yapılan seçimde CHP’nin adayı Özlem Vural Gürzel, AKP’nin adayı ise Sadullah Hasanoğlu oldu. Meclis üyesi sayısının 31 olduğu ilçede, ilk 2 turda 22 oy olan çoğunluğu 2 aday da sağlayamadı. Yapılan 3 turda da CHP’li Gürzel 18, AKP’li Hasanoğlu 13 oy aldı. 3’üncü turun sonunda Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel seçildi. Özgür Çelik, seçimin sonuçlandığı dakikalarda, balkondan ayrılırken "alkışlama" yapılmamasını istedi.

Alaattin Köseler’in Yerine Vekaleten Seçilen İsim Belli Oldu - Resim : 1

İKİ BAŞKAN TOKALAŞTI

Öte yandan CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tokalaştığı anlar dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Köseler, 18 kişiyle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Soruşturma sonucunda, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Mart 2025 tarihli kararıyla tutuklanmasının ardından Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

1960 yılında Beykoz Paşabahçe’de doğan Alaattin Köseler, ilk, orta ve lise öğrenimini Beykoz’da tamamladı. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Ankara Mamak’ta tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

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Kaynak: ANKA

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