Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Toplantının yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle 18.57’de iftar programında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak. Beklenen açıklamanın da iftar saatinden hemen önce yapılması tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı Sona Erdi - Resim : 1

MASADA NELER VAR?

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen son çalışmaların ele alındı.

Fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular öne çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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