Cumhurbaşkanlığı İletilişim Başkanı Altun'dan YİK Sonrası Açıklama

Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YİK toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Dünyada ve bölgede yaşan kritik gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası Altun, aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletilişim Başkanı Altun'dan YİK Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

DÜNYA VE BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Toplantıda, kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumun teminatı aile yapısına yönelik artan tehditlerin yer aldığını bildirdi.

AİLE YILI

Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi ifade edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumaların derinlemesine tahlil edildiğini, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Eski Rejim Artıkları Teröre Sebep Oluyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Eski Rejim Artıkları Teröre Sebep Oluyor'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
İBB'den 'Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Terörden Gözaltına Alındı' İddialarına Yalanlama İBB'den Ekrem İmamoğlu İddialarına Ret
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Kılıçdaroğlu Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı Kılıçdaroğlu Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı
Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir! Pek Çok Kişiye e-Tebligat Gitti: Para Transferinde 'Diğer' Tehlike Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir!
Ece Gürel’in Ölümündeki Düğüm Çözülecek mi? Tüm Gözler Tek Bir Delilde, İnceleniyor Ece Gürel’in Ölümündeki Düğüm Çözülecek mi? Tüm Gözler Tek Bir Delilde