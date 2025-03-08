MetroPOLL Araştırma'dan 8 Mart'ta Dikkat Çeken Anket! Türkiye'de Kadınların En Önemli Sorunu Ne?

MetroPOLL Araştırma, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dikkat çeken bir anket yayımladı. Ankete göre kadınlar da erkekler de Türkiye'de kadınların en önemli sorununun şiddet olduğunu düşünüyor. Şiddeti ise ikinci sırada eğitimsizlik izliyor. İşte anketin sonuçları...

Eda Narin Eda Narin
MetroPOLL Araştırma'dan 8 Mart'ta Dikkat Çeken Anket! Türkiye'de Kadınların En Önemli Sorunu Ne?

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2024'te en az 394 kadın katledildi, 259 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Her geçen gün kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin arttığı Türkiye'de en çok tepki gösterilen ise ilk imzacısı olunan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması...

MetroPOLL Araştırma'nın şubat ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise kadına erkek şiddeti gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. 28 ilde 14-18 Şubat tarihleri arasında 1206 kişiye "Sizce Türkiye'de kadınların en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?" diye soruldu. Kadınlar yüzde 26.6 ile şiddet derken; erkekler de yüzde 24.6 ile aynı yanıtı verdi.

İşte ankete kadınların verdiği cevaplar:

  • Şiddet: Yüzde 26.6
  • Eğitimsizlik: Yüzde 18.2
  • Toplum Baskısı: Yüzde 15.1
  • Hepsi: Yüzde 14.7
  • Kadın-Erkek Eşitsizliği: Yüzde 10.8
  • Diğer: Yüzde 6.2
  • İşsizlik: Yüzde4.3
  • Cevap Yok: Yüzde 4.1

Erkeklerin ankete verdiği cevaplar ise şöyle:

  • Şiddet: Yüzde 24.6
  • Eğitimsizlik: Yüzde 17.3
  • Toplum Baskısı: Yüzde 16.4
  • Diğer: Yüzde 14.8
  • Kadın-Erkek Eşitsizliği: Yüzde 8.6
  • Hepsi: Yüzde 7.1
  • Cevap Yok: Yüzde 6.2
  • İşsizlik: yüzde 5.0
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Kaynak: Haber Merkezi

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