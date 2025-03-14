'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Bir Araya Gelecek' İddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşeceği bildirildi. Ancak Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre görüşmenin yeri ve takvimi henüz netleşmedi.

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'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Bir Araya Gelecek' İddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği bildirildi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre görüşme takvimi henüz netleşmedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim yapılmasına karar verilmiş ve Yavaş ön seçimde aday olmama kararı almıştı. İmamoğlu, ön seçimde tek aday olarak öne çıkmıştı.

'KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM' ÇIKIŞI

Öte yandan, Yavaş’ın, İmamoğlu’nun cumartesi günü Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağı bildirilmişti. Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var" demişti.

Yavaş sözlerinin devamında, "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek çok büyük bir ayıptır. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.

İmamoğlu'nun Ankara Programına Katılmayacak! Yavaş'tan Flaş 'Adaylık' Çıkışı: 'Kimsenin Yedeği Değilim'İmamoğlu'nun Ankara Programına Katılmayacak! Yavaş'tan Flaş 'Adaylık' Çıkışı: 'Kimsenin Yedeği Değilim'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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