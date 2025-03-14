Bakan Göktaş’tan Kadına Şiddet İçin Mücadele Mesajı: Kadınların ve Kız Çocuklarının Hakları İçin Güçlü Bir Ses Olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Türkevi’nde gerçekleştirilen iftarda konuştu.

Kadınların güvende hissedecekleri bir geleceğe doğru ilerlediklerinin mesajını veren Bakan Göktaş “Türkiye olarak, kadını güçlendirmek için yürüttüğümüz bu çalışmaların yanı sıra kadına yönelik şiddetle de etkili bir mücadele yürütüyoruz. Biz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kadınların topluma tam katılımını sağlamanın temeli olduğuna inanıyoruz” dedi.

'DAHA AYDINLIK GELECEĞE İLERLİYORUZ'

Kadın- erkek eşitliği konusunda kararlı olduklarını belirten Bakan Göktaş şunları söyledi: 6284 sayılı Kanunumuz ile acil destek hizmetleri, elektronik izleme sistemleri ve ülke çapında oluşturduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ağı da dahil olmak üzere güçlü koruma mekanizması kurduk. Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz.

'HAKLARI İÇİN GÜÇLÜ BİR SES OLSUN'

Ramazan ayının insanları bir araya getirdiğini, beraberliği sağladığını vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle konuştu: İftarın insanları bir araya getirdiği gibi, bizler de bu toplantı vesilesiyle kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya yaratma kararlılığımızı yineleyelim. Bu kararlılığımız, Gazze’de yaşayan kadınların ve kız çocuklarının hakları için güçlü bir ses olsun. Onların haklarını savunma ve yaşam koşullarını iyileştirme yönünde daha cesur adımlar atmamıza vesile olsun.

Kaynak: Haber Merkezi