İmamoğlu Devre Dışı Kalırsa... İktidarın Heybesinden Yavaş İçin Ne Çıkacak?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar devam ederken, Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Erkin, ”Eğer Ekrem Başkan’ın önü kapanırsa heybeden Yavaş için ne çıkacak? Bunu kimse bilmiyor?” sorusunu sordu.

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İmamoğlu Devre Dışı Kalırsa... İktidarın Heybesinden Yavaş İçin Ne Çıkacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş mı olacağı tartışmaları bir yandan sürerken Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar ve yakın çevresine yönelik mali yaptırımlar da gündemdeki yerini koruyor.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. İktidarın yargı aracılığı ile Ekrem İmamoğlu’nun siyaset dışı bırakmak istediğini dile getiren Erkin, Mansur Yavaş içinse iktidarın nasıl bir kurgu içinde olduğu sorusunu sordu.

Erkin, Mansur Yavaş’ın önünün açıldığına dair bir kanıt olmadığını belirterek Ankara Belediyesi’nin her gün müfettişler tarafından denetlendiğini; SGK borçları üzerinden belediye bütçesine ciddi bir darbe vurulduğunu belirtti.

İmamoğlu Devre Dışı Kalırsa... İktidarın Heybesinden Yavaş İçin Ne Çıkacak? - Resim : 1

‘HEYBEDEN MANSUR YAVAŞ İÇİN NE ÇIKACAK?’

Erkin, Ekrem İmamoğlu’nun önünün kapandığı takdirde Mansur Yavaş’ın durumuna dair yaptığı değerlendirmede ”Eğer Ekrem Başkan’ın önü kapanırsa heybeden Yavaş için ne çıkacak? Bunu kimse bilmiyor?” ifadelerini kullandı.

‘İKTİKDAR EL ALTINDAN KAMPANYA YÜRÜTÜYOR’

İktidar cephesi açısından muhalefet cephesinde sergilenen parçalı görüntünün olumlu olarak karşılandığı; Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında yarış içerisinde gözüktüğü ve CHP içinde ‘kaos’ varmış algısının seçmen nezdinde etkili olabileceği düşüncesinin hakim olduğunu belirten Erkin, iktidarın el altından “Kendi içinde birlik olmayanlar ülkeyi nasıl yönetecek?” kampanyasını yaptığını dile getirdi.

İmamoğlu Devre Dışı Kalırsa... İktidarın Heybesinden Yavaş İçin Ne Çıkacak? - Resim : 2

MANSUR YAVAŞ'TAN 'YEDEK DEĞİLİM' MESAJI

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçimler öncesi yaptığı Türkiye turu devam ederken, Mansur Yavaş'tan dün dikkat çekici mesajlar geldi.

Siyaset arenasında yeni olmadığının altını çizen Yavaş, kimsenin kuyusunu kazmadığını; bir siyasetçi hakkında "Ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim" düşüncesi içerisinde olmadığını bu düşüncenin hem o siyasetçiye hem de kendisine yönelik büyük bir ayıp ve terbiyesizlik olmadığını belirtti.

Kimsenin yedeği olmadığını belirten Yavaş, kendi siyasi yol haritasının olduğunu ifade ederek Ekrem İmamoğlu'nun Cumartesi günü yapacağı toplantıya şu an için katılmayı düşünmediğini dile getirdi.

Yavaş, konuyla ilgili olarak "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Nefes

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