AKP'de 'Koltuk' Krizi Çözüldü

AKP'de koltuk krizi çözüldü. Grup toplantılarında yaşanan oturacak yer bulamama sıkıntısına 'numaralı koltuk' çözümü bulundu. Herkesin oturacağı koltuklar numaralarla tek tek belirlendi.

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AKP'de 'Koltuk' Krizi Çözüldü

AKP'nin TBMM Grup toplantılarında yaşanan oturma düzeni karmaşası, yeni alınan kararla çözüme kavuştu.

AKP'de 'Koltuk' Krizi Çözüldü - Resim : 1

'YER AYIRTMA' YÖNTEMİNE SON

Daha önce belirlenen koltuk düzenine rağmen, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerine ayrılan koltuklara oturuyordu. Bu durum, yetkililerin farklı yerler aramak zorunda kalmasına neden oluyordu. Ayrıca, bazı milletvekillerinin oturacak yer bulamaması nedeniyle danışmanlarını erken saatlerde salona göndererek yer ayırtma yöntemine başvurdukları biliniyordu.

AKP'de 'Koltuk' Krizi Çözüldü - Resim : 2

KOLTUKLAR NUMARALANDIRILDI

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, yeni düzenleme ile birlikte, her milletvekilinin oturacağı koltuk önceden belirlenerek numaralandırıldı. Böylece her vekil, artık kendisine ayrılan koltukta oturacak ve illerin temsilcileri aynı bölgede yer alacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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