AKP'de 'Koltuk' Krizi Çözüldü

AKP'nin TBMM Grup toplantılarında yaşanan oturma düzeni karmaşası, yeni alınan kararla çözüme kavuştu.

'YER AYIRTMA' YÖNTEMİNE SON

Daha önce belirlenen koltuk düzenine rağmen, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerine ayrılan koltuklara oturuyordu. Bu durum, yetkililerin farklı yerler aramak zorunda kalmasına neden oluyordu. Ayrıca, bazı milletvekillerinin oturacak yer bulamaması nedeniyle danışmanlarını erken saatlerde salona göndererek yer ayırtma yöntemine başvurdukları biliniyordu.

KOLTUKLAR NUMARALANDIRILDI

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, yeni düzenleme ile birlikte, her milletvekilinin oturacağı koltuk önceden belirlenerek numaralandırıldı. Böylece her vekil, artık kendisine ayrılan koltukta oturacak ve illerin temsilcileri aynı bölgede yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi