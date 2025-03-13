CHP'li Vekillerden Silivri'de Tutuklu Bulunan Birçok İsme Ziyaret

CHP’li milletvekilleri CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın başkanlığında Silivri’de tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı zşyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Günaydın, ‘yandaş basında’ Rıza Akpolat hakkında dezenformasyon içeren birçok bilginin yer aldığını belirtirken, Akpolat’ın sözlerini şöyle aktardı: "Ben siyaseten buradayım. Neden burada olduğumu biliyorum. Dışarıda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partinin bütün kadroları ile dayanışma içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili olarak da ne kadar çok sayıda üyemiz eğer sandığa gider ve oy kullanırsa o kadar mutlu olacağım ve bunun teşvikini herkese yapıyorum" demiştir. Dolayısıyla bir kere daha yandaş basının tutuklu bulunan milletvekillerimiz üzerinden yaptığı yalan haberleri burada ipliğini pazara çıkaracak şekilde deşifre etmek isterim.”

Ahmet Özer hakkında açılan davanın 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düşmesine dikkat çeken Günaydın, “Normalde biliyorsunuz hangi ağır ceza mahkemesinde kişilerin yargılanacaklarına UYAP üzerinden ve tesadüfen karar veriliyor. Oysa burada Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak, Ahmet Özer 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak” dedi.

'İÇERİDE KARARLILIKLA BULUNUYORLAR'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de yandaş medyada yer alan dezenformatif bilgilerle cezaevinde tutulduğunu hatırlayan Günaydın, “Tanık beyanlarının, gizli tanık beyanlarının nasıl alındığını biliyoruz. Nasıl yakın ilgi gösterildiğini dosyaya biliyoruz, arkadaşlar da bunun farkındalar. İçeride dayanışma içerisinde kararlılıkla bulunuyorlar ve dışarıya mesajları şudur: Siz dışarıda güçlü oldukça biz de burada güçlü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Tayfun Kahraman’ın durumuna ilişkin de konuşan Günaydın, “Ancak Gezi'de hiç kimse ne kamu malına ne de cana zarar vermek amacıyla beraber değildi. Böyle bir illiyet bağı ve böyle bir nedensellik tespit edilememişken, 35 aydır Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın ve diğer arkadaşlarımızın içeride tutuklu bulunması kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla şunu söyleyelim ki, adeta devirler değişiyor ama o devre tanıklık etmeye Silivri Cezaevleri Kampüsü devam ediyor. Türkiye bir gün özgürleşecek, Türkiye bir gün adalete kavuşacak ve Silivri Cezaevi ve kampüsleri de artık insanların tutsak edildiği değil, tersine eğitim kurumları olarak çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi