Antalya’daki Elektrik Kesintileri TBMM Gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine dair konuştu.

Kaya, ilçede yaşanan kesintilerin yalnızca günlük yaşamı değil, esnafı, üreticileri, öğrencileri ve sağlık hastalarını ciddi şekilde mağdur ettiğine dikkat çekti. Özellikle solunum cihazına bağlı hastaların yaşamlarının tehlike altında olduğunu belirten Kaya, yetkililere acil önlem alın çağrısı yaptı.

‘ESNAF İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ’

Milletvekili Kaya, Gazipaşa ilçe merkezindeki mahalleler de dâhil olmak üzere hemen her bölgede kesintilerin sürdüğünü belirterek elektronik cihazların bozulduğunu, esnafın iş yapamaz hale geldiğini ve üreticilerle öğrencilerin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

‘EN UFAK FIRTINADA KESİNTİ YAŞANIYOR’

Kaya, özellikle Karaçukur, Yenigüney, Çimenbağ, Üçkonak, Esenpınar ve Akoluk mahallelerinde 40 yıldır kullanılan çürümüş ahşap elektrik direklerinin büyük bir tehlike yarattığını belirterek, en ufak fırtınada elektrik kesintilerinin meydana geldiğini söyledi.

‘GAZİPAŞA’YA ACİLEN YATIRIM YAPILMALI’

Milletvekili Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na seslenerek, Gazipaşa ilçesindeki elektrik altyapısını güçlendirmeye, eskiyen direklerin yenileriyle değiştirilmesini ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Gazipaşa’da yaşayan vatandaşların artık bu kesintilere mahkum edilemeyeceğini dile getiren Kaya, elektrik gibi temel bir ihtiyacın bu derece sıkıntılı bir noktaya gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaya, yetkililerin derhal harekete geçmesini isteyerek Gazipaşa’ya gerekli yatırımların yapılmasını istedi.