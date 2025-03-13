CHP'den 'Bayram İkramiyesi' Tepkisi! 'Bu Artış Sefalet Payı'

Ekonomik kriz tırmanırken, geçim sıkıntısı büyüyen emeklinin biraz olsun rahatlamak için beklentisi, bayram ikramiyelerine yapılacak zamdı. Bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına karar verilen bayram ikramiyesi hayal kırıklığı yarattı. Tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikramiye için "3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık. Daha ne olsun?" açıklaması yapması tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Erdoğan'ın ifadesine tepki gösterirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da "İkramiyelerin az olması sizin yorumunuz" dediğini hatırlatarak, "Yapılan artış sefalet payıdır” diye konuştu.

'ADETA DALGA GEÇİYORLAR'

Gamze Taşcıer, iktidarın halktan tamamen kopuk olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık, daha ne olsun’ ifadesiyle, ekonomik gerçeklikten kopuk bir yaklaşım sergiledi Bu bin liralık artış, temel ihtiyaçların hızla yükselen fiyatları karşısında erimiş durumda. Vatandaşlarımızın beklentisi, geçici ve göstermelik değil, hayat pahalılığı karşısında gerçek bir çözüm sunan iyileştirmelerdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan da bayram ikramiyesinin az olup olmadığını soran gazetecileri de, adeta dalga geçen bir tavırla, ‘Az olması sizin yorumunuz’ diyerek geçiştirdi. Bu açıklama, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik koşulları küçümseyici ve duyarsız bir tavırdır. Bakanlık koltuğunda oturan bir kişinin, vatandaşının ekonomik sorunlarını anlaması ve çözüm üretmesi gerekirken, vatandaşı 'yorum yapmakla' suçlaması kabul edilemez."

'YAPRAK SARMASI' HESABI

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nda ekonomik krizin daha da gözle görülür olacağını ifade eden Taşcıer, "Yaprak sarması bayram sofralarının vazgeçilmezidir. 10 kişilik bir yaprak sarmasının maliyeti tam 2 bin lira! Bir emekli ailesi 3 günlük bayram boyunca gelen misafirlerine sadece yaprak sarması ikram etmek istese toplam maliyet 5 bin liraya ulaşıyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesi, 5 bin lira tutarındaki yaprak sarmasının maliyetinin sadece yüzde 80'ini karşılayabiliyor" şeklinde konuştu.

'İKRAMİYEYLE KURBAN ALMAK 27,5 YIL'

Kurban bayramını işaret eden CHP'li isim, orada durumun daha vahim olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye’de bir büyükbaş kurban ortalama olarak 220 bin TL civarındadır. Vatandaşımızın aldığı 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ile böylesine temel bir ibadeti yerine getirmesi mümkün müdür? Basit bir hesaplamayla bile görülebiliyor ki, bir vatandaşın yalnızca bu ikramiyeyi biriktirerek bir büyükbaş kurban alabilmesi için tam 55 bayram, yani yaklaşık 27,5 yıl boyunca beklemesi gerekiyor. Başka bir deyişle, bugün 60 yaşında olan bir emekli, büyükbaş kurban alabilmek için bu ikramiyeyi biriktirmeye başlasa, ancak 87,5 yaşına geldiğinde bu hayaline ulaşabilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi