CHP'den 'Elektrik Faturası' Tepkisi: Kamulaştırılmalı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada elektrik zamlarının vatandaşın belini büktüğünü vurgulayarak, "Elektrik fiyatları ucuzlayacak" vaadiyle özelleştirilen enerji sektörünün vatandaşı daha da mağdur ettiğini belirtti. Sarı, "Demek ki neymiş? Özelleştirme çözüm değilmiş" diyerek elektrik dağıtımı ve üretiminin yeniden kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

FATURALAR KATLANDI

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren yeni elektrik tarifeleri vatandaşın cebini delik deşik etti. Faturalardaki fahiş artışa dikkat çeken CHP'li Sarı, "Geçen ay 950 lira gelen fatura 3.700 liraya, 1.150 lira gelen fatura ise 3.900 liraya çıkmış. Vatandaş bu faturaları nasıl ödeyecek?" diye sordu.

'ÖZELLEŞTİRME ÇÖZÜM DEĞİL'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özelleştirme sürecindeki vaatlerini hatırlatan Sarı, "Bakan Şimşek, 'Elektrik fiyatları ucuzlayacak.' demişti. Peki sonuç ne oldu? 1 Ekim 2013'te 36 kuruş olan 1 kilovatsaat elektrik, bugün 7 lira! Demek ki özelleştirme vatandaşa zam, yük ve mağduriyet getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarı, elektrik üretimi ve dağıtımının kamulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşın daha fazla mağdur edilmemesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.