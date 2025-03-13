CHP’den Süt Çıkışı: Üreten de Tüketen de Mağdur

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. Gürer konuşmasında süt üreticilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara değinirken, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP’den Süt Çıkışı: Üreten de Tüketen de Mağdur

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmasında Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği tavsiye süt fiyatı ile piyasadaki ücretler arasında uçurum olduğunu belirtti. Konsey’in çiğ süt için belirlediği tavsiye fiyatın 17 lira 55 kuruş olduğunu anımsatan Gürer, buna karşılık aracıların üreticiden sütü 14 lira civarında aldığını dile getirdi.

‘ÜRETİCİ TAVSİYE FİYATIN ALTINDA SATIŞA MECBUR KALIYOR’

Bu durumun özel olarak sıcak süt depolama imkanı olmayan küçük aile işetmelerine olumsuz yansıdığını ifade eden Gürer, üreticilerin tavsiye fiyatın altında satış yapmaya mecbur kaldığını söyledi.

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HERKESİ ETKİLİYOR

Süt üretimindeki en büyük gider kalemlerinden birinin de yem olduğunu belirten Gürer, yem fiyatlarındaki sürekli artışın süt inekçiliğini sürdürülebilir olmaktan çıkardığına dikkat çekti. Yem fiyatlarındaki artışla birlikte sanayi sütü ve süt mamullerinde de fiyatların yukarı yönlü olarak hareket ettiğini söyleyen Gürer, bunun sonucu olarak da üreticinin de tüketicinin de olumsuz yönde etkilendiğini açıkladı.

ÜRETEN DE TÜKETEN DE MAĞDUR

Süt sektöründeki en büyük sorunun aracılar, sanayiciler ve marketlerin kar marjlarını korurken üreticinin zarar etmesi olduğunu ifade eden Gürer, aracıların ve sanayicilerin giderlerini karşılayacak şekilde fiyatlarda artışa gittiğini ancak bu artışın üreticiye yansımadığını belirtti.

Gürer sözlerini, “Süt inekçiliği yapan üretici zarar ederken, vatandaş da market raflarında yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor” ifadeleriyle tamamladı.

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