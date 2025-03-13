Emekli İkramiyesine Ek Zam Gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: 'Beni Kışkırtmaya mı Çalışıyorsun?'

Ramazan Bayramı ikramiyesi zamanı yaklaşırken hükümet beklentiler doğrultusunda hükümet beklenen hamleyi yaptı. Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL’den 4000 bin TL’ye yükseltildi. İki bayramda ödenecek toplam rakam 8 bin lirayı bulurken bütçeye maliyet ise 135 milyar lirayı buldu. Ancak bayram ikramiyeleri hem muhalefet partileri hem de milyonlarca emekli tarafından ‘yetersiz’ olduğu yönünde eleştiri almıştı. Herkes ikinci ek bir artış gelip gelmeyeceğini merak ederken açıklamalar peş peşe geldi.

Peki bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı? O iddialar hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soruldu.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Partisinin Meclis’teki grup toplantısı öncesi konuşan Çalışma Bakanı Işıkhan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin konuştu. Bu kapsamda, “Abdullah Bey açıkladı. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis’ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

“GÜNCELLEME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ancak emekli ikramiyesinin daha da artırılıp artırılmayacağı yönündeki ısrarlı soruya ise, “Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil. Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun” diyerek konuyu tartışmaya kapattı.

“DAHA NE OLACAK?

Aynı soru toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu. Gazetecilerin mikrofon uzattığı Erdoğan da emekli ikramiyesi konusunda net bir tavır sergiledi. Bir gazetecinin, ‘Yapmaz mısınız efendim’ soru üzerine Erdoğan, “3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olacak? Kızım beni dolduruşa mı getiriyorsun?’ yanıtını verdi.

KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerin yanında bayram ikramiyesi dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında verilecek. Peki kim ne kadar emekli bayram ikramiyesi alacak.

Yüzde 75 hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL

Yüzde 50 hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL

Yüzde 25 hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

Kaynak: Haber Merkezi