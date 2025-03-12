Rusya'da Kripto Para İşlemleri Yatırımcılara Özel Hale Getirilecek

Rusya Merkez Bankası, hükümete, kripto para işlemleri için yalnızca nitelikli yatırımcılara izin verilmesini önerdi. Banka, bu öneriyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatları doğrultusunda hazırladığı yeni düzenlemeler çerçevesinde sundu.

Rusya'da Kripto Para İşlemleri Yatırımcılara Özel Hale Getirilecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da kripto para alım ve satım işlemleri sınırlı bir grup yatırımcıya açılacak. Bu çerçevede, üç yıl sürecek bir deneme sürecinin başlatılması planlanıyor.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE KATILMA KOŞULLARI BELİRLENDİ

Kripto para işlemleri yapmaya yetkili olabilmek için yatırımcıların, menkul kıymet ve mevduat cinsinden 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1,1 milyon dolar) aşan varlıklara sahip olmaları gerekecek. Ayrıca, nitelikli yatırımcı olarak tanımlanan şirketlerin de bu deneme sürecine dahil edilmesi hedefleniyor.

KRİPTO PARA ÖDEMELERİNE YASAK GETİRİLECEK

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları bir ödeme aracı olarak görmediği vurgulandı. Ayrıca, deneme sürecine dahil olmayan şahısların kripto paralarla ödeme yapmasının da yasaklanması önerildi.

PUTİN, KRİPTO PARA KULLANIMINI YASAL HALE GETİRMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2024'te imzaladığı bir kararname ile kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasallaştırmıştı.

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Kaynak: AA

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