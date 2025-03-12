AB, ABD Tarifelerine Yeni Önlemlerle Karşılık Verecek

Von der Leyen, ABD'nin söz konusu vergileri uygulamaya koymasından sonra Strazburg'da basın açıklaması yaptı. AB ve ABD arasındaki ticaretin dünyanın en büyük ticaret ilişkisini oluşturduğuna dikkat çeken von der Leyen, bu ilişkinin milyonlarca kişiye istihdam ve refah sağladığını vurguladı.

TARİFELERİN EKONOMİYE ZARARI

Von der Leyen, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisinin, iş dünyası ve tüketiciler için olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti. “Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür” diyen von der Leyen, gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozacağını, ekonomik belirsizliğe yol açacağını ve işlerin tehlikeye girmesine neden olacağını belirtti. Bu durumun fiyatları artırarak hem AB hem de ABD için zararlı olacağına dikkat çekti.

AB’NİN KARŞI ÖNLEMLERİ

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin bu vergilere karşı güçlü ve orantılı önlemler alacağını, ABD’nin 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken, AB'nin 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alacağını açıkladı. Bu önlemlerin 1 Nisan’da başlayıp 13 Nisan’da tamamen yürürlüğe gireceğini belirten von der Leyen, müzakerelere her zaman açık olduklarını ifade etti.

AB KOMİSYONU, MİSİLLEME LİSTESİ AÇIKLADI

AB Komisyonu, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerinden etkilenen ürünler için bir misilleme listesi yayımladı. Listede yer alan ürünler arasında et, tavuk, süt, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebzeler, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigaralar, ABD yaşam tarzıyla özdeşleşmiş giysiler, makineler ve motosikletler yer alıyor.

AB, Kanada ve Meksika'nın ardından ABD'ye çelik ihracatında üçüncü sırada yer alırken, AB ile ABD arasında yıllık ticaret hacmi 1,5 trilyon avroya ulaşmaktadır. 2024 yılı itibarıyla AB, ABD'ye 531,6 milyar avro değerinde ihracat yaparken, ABD'den 333,4 milyar avro tutarında ürün ithal etti. Bu ticaretle AB, ABD ile mal ticaretinde 198,2 milyar avro fazla verdi.

TİCARET AÇIĞI, TRUMP'IN ENDİŞELERİNE NEDEN OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bu ticaret açığını azaltmak amacıyla 2 Nisan'dan itibaren AB, Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına "karşılıklı" oranlarla vergi getirmeyi planlıyor. AB tarafı, Trump’ın bu kararlarının otomobil, ilaç ve gıda ihracatını etkilemesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA