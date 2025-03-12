OPEC'in Ham Petrol Üretimi Şubatta Artış Gösterdi

OPEC'in yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi Gabon ve Kongo haricindeki tüm üye ülkelerde yükseliş gösterdi.

İRAN VE NİJERYA'DA ÜRETİM ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayında en büyük üretim artışı İran ve Nijerya’da yaşandı. İran’da günlük 34 bin varil artışla üretim 3 milyon 308 bin varile çıkarken, Nijerya’da da aynı miktarda artışla üretim 1 milyon 560 bin varile yükseldi.

Öte yandan, aynı dönemde Gabon'da günlük üretim 6 bin varil düşerek 226 bin varile, Kongo'da ise 1000 varil azalarak 257 bin varile geriledi.

OPEC+ GRUBUNDA DA ÜRETİM ARTTI

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi de şubat ayında artış gösterdi. Grubun günlük üretimi, önceki aya göre 363 bin varil yükselerek 41 milyon 11 bin varile ulaştı.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

OPEC, 2024 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu. Küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı öngörülüyor. Buna göre, OECD dışı ülkelerde petrol talebinin günlük 1 milyon 340 bin varil artması beklenirken, OECD ülkelerindeki artışın yalnızca 110 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl günlük petrol talebinin 59 milyon 310 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 880 bin varilinin ise OECD ülkelerinden gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA