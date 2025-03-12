Çin’den Dikkat Çeken Ukrayna Yorumu

Çin, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması ve müzakerelerin teşvik edilmesi için krizin ilk gününden itibaren çaba gösterdiği aktardı..

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Çin’den Dikkat Çeken Ukrayna Yorumu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında Ukrayna’nın ABD’nin 30 günlük geçici ve acil ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğuna ilişkin açıklaması hakkında konuştu.

Sözcü Mao, "İlgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizinin ilk gününden itibaren diyalog ile müzakereden yana oluyor ve siyasi çözüm arayışında bulunuyoruz. Soruna taraf olan ülkelerin, diyalog ile müzakere yoluyla birbirlerinin endişelerini giderecek sürdürülebilir ve kalıcı bir barış çözümü bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
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