ABD'de Nitrojen Gazıyla İdam Son Anda Durduruldu

ABD'de bir idam son anda durduruldu. Federal yargıç, nitrojen gazıyla idamın 'zalimce' olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek idamı durdurma kararı aldı.

ABD'de Nitrojen Gazıyla İdam Son Anda Durduruldu

ABD'de bir federal yargıç, Louisiana'da nitrojen gazı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan idamı durdurma kararı aldı. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick, mahkum Jessie Hoffman Jr’ın 18 Mart'ta nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararını verdi.

Kararda, nitrojen gazı yoluyla oksijen yetmezliği (hipoksi) oluşturmanın, ABD Anayasası'nın Sekizinci Değişikliği kapsamında "zalimce ve olağan dışı bir ceza" olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu idam, Louisiana eyaletinde son 15 yılda gerçekleştirilecek ilk idam olacaktı.

Kaynak: DHA

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