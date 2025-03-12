Pakistan’da tren saldırısı! Rehine Krizi Sürüyor

Pakistan güvenlik güçleri, dün Ketta’dan, Belucistan eyaletinin başkenti, Peşaver’e seyahat eden bir trenin, ayrılıkçı bir grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından kaçırılmasının ardından en az 10 yolcunun hayatını kaybettiğini, 127 yolcunun ise kurtarıldığını açıkladı. Yaklaşık 250 kişinin hala rehin tutulduğu da bildirildi.

Son Güncelleme:

Pakistan güvenlik birimleri, dün Ketta'dan, Belucistan eyaletinin merkezi Peşaver'e giden bir treni, ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından kaçırılmasının ardından en az 10 yolcunun hayatını kaybettiğini, 127 yolcunun ise kurtarıldığını bildirdi. Yaklaşık 250 kişinin halen rehin durumda olduğu tahmin ediliyor.

Olay sırasında trende 400'ün üzerinde yolcunun bulunduğu belirtilirken, rehin alınan yolcular arasında 127 kişinin kurtarıldığı ve güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarına devam ettiği açıklandı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Pakistan
Son Güncelleme:
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu
Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe: İhmal mi, Cinayet mi? Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe
ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a Jest! Tesla Aldı... Elindeki Kağıt Gündem Oldu, Notlarda Ne Yazıyor? Trump'ın Elindeki Notlar Gündem Oldu, Bakın O Kağıtta Ne Yazıyormuş?
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?