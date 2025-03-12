Pakistan’da tren saldırısı! Rehine Krizi Sürüyor

Pakistan güvenlik birimleri, dün Ketta'dan, Belucistan eyaletinin merkezi Peşaver'e giden bir treni, ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından kaçırılmasının ardından en az 10 yolcunun hayatını kaybettiğini, 127 yolcunun ise kurtarıldığını bildirdi. Yaklaşık 250 kişinin halen rehin durumda olduğu tahmin ediliyor.

Olay sırasında trende 400'ün üzerinde yolcunun bulunduğu belirtilirken, rehin alınan yolcular arasında 127 kişinin kurtarıldığı ve güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarına devam ettiği açıklandı.

Kaynak: ANKA