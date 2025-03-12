Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe: İhmal mi, Cinayet mi?

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin soru işaretleri henüz giderilmedi. Futbol dünyasının en büyük efsanelerinden biri ihmalkarlık yüzünden mi hayatını kaybetti yoksa bu bir cinayet mi? İşte tüm dünyada merakla takip edilen davadaki gelişmeler...

Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe: İhmal mi, Cinayet mi?

25 Kasım 2020'de Buenos Aires eyaletinde hayata veda eden futbol efsanesinin ölümü, "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı. Ancak soruşturma kapsamında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da aralarında bulunduğu yedi kişi, Maradona'nın ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Efsane isim Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada, savcı Patricio Ferrari mahkemede sert ifadelerle sağlık ekibini hedef aldı. Ferrari, duruşma sırasında Maradona'nın ölüm döşeğindeki çarpıcı fotoğrafını hakime göstererek, "Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego'ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur" dedi.

Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe: İhmal mi, Cinayet mi? - Resim : 1

Savcı, Maradona'nın bakım koşullarına dikkat çekerek, "Kendi yakınınızı düşünün. Günlerce yatağında sahipsizce yatan birini görseniz ve bunun cinayet olmadığını söyleyenler olursa, bilin ki yalan söylüyorlar" diyerek sağlık ekibine ağır suçlamalarda bulundu.

Ferrari'nin gösterdiği fotoğrafta, Maradona'nın karnının şiştiği ve çevresinde kimsenin olmadığı görülürken, bu kare mahkeme salonunda büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafı gören kızları Dalma ve Gianinna gözyaşlarını tutamadı.

Maradona’nın Ölümünde Büyük Şüphe: İhmal mi, Cinayet mi? - Resim : 2

Maradona'nın sağlık ekibinde yer alan yedi kişi, ihmalle ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Ancak yerel basına göre, sanıklar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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