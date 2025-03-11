Fatih Tekke, Trabzonspor'da Sahaya İndi
Trabzonspor, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalanarak yeni bir döneme girildi. Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor Kulübüyle anlaşma sağladıktan sonra bugün kente gelerek sözleşme imzalayan Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana katıldı. Tekke, bordo-mavili oyuncularla tanışma merasiminin ardından maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: AA