Fatih Tekke, Trabzonspor'da Sahaya İndi

Trabzonspor, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalanarak yeni bir döneme girildi. Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da Sahaya İndi

Trabzonspor Kulübüyle anlaşma sağladıktan sonra bugün kente gelerek sözleşme imzalayan Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da Sahaya İndi - Resim : 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da Sahaya İndi - Resim : 2

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana katıldı. Tekke, bordo-mavili oyuncularla tanışma merasiminin ardından maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmzaFatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmzaSpor
Fatih Tekke 19 Yıl Sonra Trabzon'da: Sevgi Seliyle KarşılandıFatih Tekke 19 Yıl Sonra Trabzon'da: Sevgi Seliyle KarşılandıSpor
Trabzonspor Efsanesi Yuvaya Geri DöndüTrabzonspor Efsanesi Yuvaya Geri DöndüSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor
TFF'den Flaş Yabancı Hakem Açıklaması TFF'den Flaş Yabancı Hakem Açıklaması
Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmza Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmza
Fatih Tekke 19 Yıl Sonra Trabzon'da: Sevgi Seliyle Karşılandı Fatih Tekke 19 Yıl Sonra Trabzon'da
TFF'den Dev Sponsporluk Anlaşması TFF'den Dev Sponsporluk Anlaşması
Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! O İsimlere Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir! Pek Çok Kişiye e-Tebligat Gitti: Para Transferinde 'Diğer' Tehlike Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir!
Ece Gürel’in Ölümündeki Düğüm Çözülecek mi? Tüm Gözler Tek Bir Delilde, İnceleniyor Ece Gürel’in Ölümündeki Düğüm Çözülecek mi? Tüm Gözler Tek Bir Delilde