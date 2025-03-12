ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a Jest! Tesla Aldı... Elindeki Kağıt Gündem Oldu, Notlarda Ne Yazıyor?

ABD Başkanı Trump, son dönemlerde en yakınındaki isimlerden olan Elon Musk'tan Tesla satın aldı. Trump'ın Elon Musk ile yan yana Tesla araç önünde yaptığı açıklamada elindeki notlar gündem oldu. İşte Trump'ın elindeki kağıtlarda yazanlar...

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a Jest! Tesla Aldı... Elindeki Kağıt Gündem Oldu, Notlarda Ne Yazıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla satın aldı. Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a Jest! Tesla Aldı... Elindeki Kağıt Gündem Oldu, Notlarda Ne Yazıyor? - Resim : 1

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını fakat Musk'a desteğini göstermek üzere bir araç alacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı. Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok."

ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a Jest! Tesla Aldı... Elindeki Kağıt Gündem Oldu, Notlarda Ne Yazıyor? - Resim : 2

Trump'ın açıklama yaptığı sırada dikkat çeken ise elindeki kağıt oldu. Kısa sürede gündem olan kağıtlarda Tesla modellerinin fiyatlarının yazdığı görüldü. Bir satış görevlisinin yazdığına benzer bir not tutan Trump'ın elindeki notlarda, "Aylık 299 taksitlerle Tesla alınabiliyor" ifadesi yer aldı. Öte yandan Trump kırmızı renkli bir Model S satın aldı.

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Kaynak: DHA

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