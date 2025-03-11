Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump Vites Yükseltti: Kanada'ya Gümrük Vergisini İki Kat Artırdı

Kanada'nın ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulama adımının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan misilleme geldi. Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükseltti.

YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Ontario eyaletinin ABD'ye gönderdiği elektriğe karşılık olarak, Ticaret Bakanıma Kanada'dan ABD'ye ithal edilen çelik ve alüminyuma ek yüzde 25 gümrük vergisi eklememi ve toplamda bu vergiyi yüzde 50'ye çıkarmamı talimat verdim. Kanada, dünyada en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerden biri. Bu karar 12 Mart'ta yürürlüğe girecek" dedi.

'GÜMRÜK VERGİLERİNİ KALDIRMAZSA...'

Başkan Trump, ayrıca Kanada'nın uzun süredir uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini belirtti. Kanada'nın süt ürünlerine yönelik uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 arasında değişen vergilerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kanada'nın elektrik konusundaki adımına karşı kısa süre içinde ulusal acil durum ilan edeceğini belirterek Trump, "Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu suistimallerle hızlı bir şekilde başa çıkabilmesini sağlayacak," diye konuştu. Trump, Kanada'nın diğer gümrük vergilerini kaldırmaması durumunda, 2 Nisan'dan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere yönelik vergileri artıracağını söyledi. ABD Başkanı, "Bu durum, Kanada'daki otomobil üretim sektörünü büyük ölçüde sekteye uğratacaktır. O otomobiller kolaylıkla Amerika’da üretilebilir" ifadelerini kullandı.

'BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ'

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olma fikrini yineleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kanada, ulusal güvenlik için çok az ödeme yapıyor ve askeri koruma konusunda ABD'ye güveniyor. Her yıl Kanada'ya 200 milyar dolardan fazla sübvansiyon sağlıyoruz. Neden? Bu devam edemez. Mantıklı olan tek çözüm, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasıdır. Böylelikle tüm gümrük vergileri ve diğer ticari engeller ortadan kalkacak. Kanada için vergi yükü önemli ölçüde azalacak, ülke daha güvenli hale gelecek ve askeri ile ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlanacak. Kuzey sınırı ile ilgili sorunlar ortadan kalkacak ve dünya üzerindeki en büyük, en güçlü ülke daha da büyüyecek. Kanada da bu gücün önemli bir parçası olacak. Yıllar önce çizilmiş olan yapay sınır çizgisi sona erecek ve dünyanın en güvenli, en istikrarlı ve en güzel ülkesi oluşacak. Kanada'nın ulusal marşı 'O Canada' çalmaya devam edecek ancak artık dünyanın en büyük ulusunun büyük ve güçlü bir eyaletini temsil edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi