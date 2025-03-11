Batı Şeria 30 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria 30 Filistinli Gözaltına Alındı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklamada bulundu.

Açıklamada Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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