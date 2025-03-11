1 Günde 2 Trilyon Dolar Buhar Oldu: ABD Borsalarında Resesyon Paniği

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, Trump'ın korumacı ticari politikalarının ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Başkan Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmemişti.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." demişti.

Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurgulamıştı.

RESESYON KORKULARI DERİNLEŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamalar, tarifelerle birlikte ticarette artan gerilimin ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceğine dair endişeleri körükledi.

Öte yandan, ABD'nin tariflerine yönelik misilleme açıklamaları sürerken, Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacaklarını bildirdi.

ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğini söyleyen Ford, bu ticaret savaşının sorumlusunun Trump olduğunu ifade etti.

Tarife politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin de 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MALİ DURUM İÇİN ENDİŞE VERİCİ TABLO

Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ABD'deki büyümeye ilişkin riskleri desteklerken, tüketicilerin enflasyon beklentileri de kötüleşti.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkarken, dört ayda ilk kez artış kaydetti.

Ayrıca New York Fed, ABD'de hane halkının şubatta gelecek yıl için mali durumları konusunda daha fazla kötümser olduğunu, işsizlik, temerrüt ve krediye erişim beklentilerinin belirgin şekilde kötüleştiğini bildirdi.

Ekonomistler de son günlerde ABD ekonomisi için resesyon tahminlerini yükseltirken, giderek daha karamsar bir görünüme işaret etti.

KORKU ENDEKSİNDE KRİTİK YÜKSELİŞ

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükselirken, geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,1550'ye kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,10 artışla 103,9'a çıktı.

New York borsasında endeksler de dün kayıplarını derinleştirirken, Dow Jones endeksi, gün içinde 1100 puanın üzerinde kayıpla 41.612,92 seviyesine kadar indi. Kapanışta düşüşü bir miktar hız kesse de Dow Jones endeksi günü 900 puana yakın kayıpla tamamladı. Endeks, kapanışta, yüzde 2,08 azalışla 41.912,35 puana indi.

S&P 500 endeksi de 155 puan düştü ve yüzde 2,69 azalarak 5.614,71 puana geriledi. Endeksler arasında dün en yüksek oranda kaybı yüzde 4 azalışla Nasdaq gördü. 2022'den bu yana en kötü gününü yaşayan endeks, 700 puanın üzerinde azalışla 17.468,32 puana indi.

Böylelikle S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yaklaşık yüzde 7, Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetmiş oldu.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri de hisselerinde derin kayıplar yaşarken, piyasalardan yaklaşık 2 trilyon dolar silindi.

Kaynak: AA