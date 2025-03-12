Tesla'nın Hisseleri Çakıldı, Trump'tan Destek Geldi: 'Yepyeni Bir Tesla Satın Alacağım'

Son dönemlerde hisseleri çakılan Tessa'ya ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken, "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." dedi.

Tesla'nın Hisseleri Çakıldı, Trump'tan Destek Geldi: 'Yepyeni Bir Tesla Satın Alacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

Tesla'nın Hisseleri Çakıldı, Trump'tan Destek Geldi: 'Yepyeni Bir Tesla Satın Alacağım' - Resim : 1

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi.

Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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