Trump, Zelenskiy'i Yeniden Beyaz Saray'a Davet Edecek

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmeler sonrası ateşkes sinyali verildi. Gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump daha önce tartışma yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi yeniden davet edeceğini söyledi.

Trump, Zelenskiy'i Yeniden Beyaz Saray'a Davet Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." dedi.

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi.

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Kaynak: AA

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