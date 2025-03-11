ABD-Ukrayna Zirvesinden Ateşkes Çıktı: Top Artık Rusya'da

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ve ABD arasında imzalanması beklen anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sonra erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti" dedi.

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ABD-Ukrayna Zirvesinden Ateşkes Çıktı: Top Artık Rusya'da

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

30 GÜN DETAYI

Yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sonra erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti" dedi.

'ARTIK TOP RUSYA'NIN SAHASINDA'

Bu noktada teklifi Rus tarafına taşıyacaklarını vurgulayan Rubio, "Onların da kabul etmelerini ve barışa evet demelerini umuyoruz. Artık top Rusya'nın sahasında. Başkan'ın burada en öncelikli hedefi, her şeyin üstündeki amacı, bu savaşı sona erdirmek. Bence Ukrayna yönetimi bugün bu yönde somut bir adıma attı. Rusların da aynı şekilde karşılık vermesini umuyoruz" dedi.

ZELENSKIY: 'BİZ RAZIYIZ, ONLAR DA RAZI OLURSA...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini olumlu bulduklarını belirterek, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek" dedi.

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Kaynak: İHA

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