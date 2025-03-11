İsrail 5 Lübnanlı Esiri Serbest Bırakacak: Kızılhaç Araçları Teslim Almak İçin Yola Çıktı

İsrail'in Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında alıkonulan 5 Lübnanlı esiri serbest bırakacağı açıklandı. Açıklama sonrası, Kızılhaç araçları, İsrail ordusunun geçen haftalarda alıkoyduğu 5 Lübnanlıyı teslim almak üzere harekete geçti. Araçlar, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunun Nakura bölgesine doğru yola çıkarken Lübnan makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

LÜBNAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANINA JEST

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD ile koordinasyon içinde ve Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanına bir jest olarak İsrail, 5 Lübnanlı tutukluyu serbest bırakmayı kabul etti." ifadesine yer verilmişti.

Hizbullah'a yakın El-Ahbar gazetesi ise gün içerisinde yayımladığı haberinde, "İsrail'in, alıkoyduğu 11 Lübnanlı sivilden 6'sını serbest bırakabileceğini" yazmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'la bugünkü görüşmesinde İsrail ordusunun Lübnan'la ateşkes anlaşmasına uymasını ve varlığını sürdürdüğü noktalardan geri çekilmesini talep etmiş, İsrail'in ayrıca alıkoyduğu Lübnanlı esirleri serbest bırakmasını istemişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 85 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA