Wall Street'te Kara Pazartesi! Piyasalar Çakıldı, Korku Zirve Yaptı

Wall Street'te hisse senetleri Pazartesi günü, ABD'de artan ekonomik endişeler ve Başkan Trump'ın yatırımcıların agresif ticaret politikalarının tetikleyebileceğinden endişe ettiği bir resesyonu göz ardı etmemesinin ardından çöktü. Gün içinde 1.000 puandan fazla düşen Dow Jones Sanayi Endeksi, günü 890 puan veya yüzde 2,1 düşüşle 41.912 seviyesinde tamamladı.

S&P 500 yüzde 2,7 ya da 187 puanlık düşüşle 5.615'e gerileyerek yılın en kötü gününü geçirdi. S&P geçen hafta yüzde 3,1 değer kaybederek Eylül ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergilemişti.

TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, geçen hafta bir düzeltmeye girdikten sonra 728 puan veya yüzde 4 düşerek daha da sert bir darbe aldı. Tesla hisseleri yüzde 15'ten fazla düşerken Eylül 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Alphabet, Apple ve Nvidia'nın her biri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

KORKU ENDEKSİ BİR GÜNDE YÜZDE 19 YÜKSELDİ

ABD borsalarında bunlar yaşanırken "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19.2 artarak 27.8'e yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4.22'ye gerilerken, dolar endeksi yüzde 0.10 artışla 103.9'a çıktı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Vital Knowledge'da piyasa analisti olan Adam Crisafulli, "Psikolojinin daha da bozulması ve yatırımcıların agresif bir şekilde riski azaltmaya devam etmesiyle hisse senetleri yeniden kırmızıya döndü. Zayıflığı tetikleyen unsurlar Şubat ayının ortasından bu yana hissiyatı etkileyen unsurlarla aynı. yavaşlayan büyümeye ilişkin endişeler, Trump'ın yıkıcı bir tarife yanlısı gündemi ve yüksek değerlemeler" dedi

Kaynak: Haber Merkezi