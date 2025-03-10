New York Borsası Düşüşle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1,05 azalarak 42.353,26 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 1,43 düşüşle 5.687,79 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,98 kayıpla 17.836,07 puana düştü.

Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, tarifelerle birlikte ticaret geriliminin artmasının ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği yönündeki endişeleri körükleyerek, borsalarda olumsuz bir hava oluşturdu.

TARİFE POLİTİKASI EKONOMİK RİSKLERİ TETİKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü bir röportajında, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmediğini belirtti.

Trump, tarifelerin ülke ekonomisinde nasıl bir etki yaratacağına dair tahminde bulunmaktan kaçındığını ifade etti. Ancak, yaptığı açıklamada, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey." dedi.

Tarifelerin enflasyon üzerinde etkili olup olmayacağına dair ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Tarife politikalarına ilişkin gelişmeler, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MAKROEKONOMİK VERİLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin, ABD’deki büyümeye yönelik riskleri desteklediği belirtiliyor. Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişelerinin devam ettiğini, bu hafta açıklanacak tüketici enflasyonu ve perşembe günü açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

TESLA HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Kurumsal tarafta ise, Trump’ın seçim zaferinin ardından hızlı bir yükseliş gösteren ancak bu ivmesini kaybeden elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, UBS’in şirketin ilk çeyrekteki araç teslimatlarıyla ilgili tahminini düşürmesinin ardından yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA