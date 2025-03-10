Emekli Bayram İkramiyesi Nasıl Eridi?
Emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’siydi. Aradan geçen 7 yılda bayram ikramiyesi ciddi şekilde eridi. 2025’te ise sadece bu oran yüzde 18’e kadar geriledi.
Emeklilere her yıl iki kez verilen bayram ikramiyesi, 2018’de ilk kez uygulamaya girdiğinde 1.000 TL olarak belirlenmişti. O dönemde asgari ücret 1.608 TL idi ve verilen ikramiye, asgari ücretin yaklaşık yüzde 62’sine denk geliyordu. Ancak 2025 yılı itibarıyla ikramiye 4.000 TL’ye, asgari ücret ise 22 bin 104 TL’ye yükseldi. Böylece, ikramiyenin asgari ücrete oranı yüzde 18’e kadar geriledi.
İLK YILDAN BUGÜNE ASGARİ ÜCRETLE KIYASLAMA
|YIL
|İKRAMİYE
|ASGARİ ÜCRET
|YÜZDE OLARAK KIYAS
|2018
|1000
|1608
|Yüzde 62
|2019
|1000
|2020
|Yüzde 49
|2020
|1000
|2324
|Yüzde 43
|2021
|1100
|2825
|Yüzde 39
|2022
|1100
|4253
|Yüzde 25
|2023
|2000
|8506
|Yüzde 23
|2024
|3000
|17002
|Yüzde 18
|2025
|4000
|22104
|Yüzde 18
2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelen ikramiye, 2025’te sadece yüzde 18’ine kadar düştü. Yani, emeklilere verilen ikramiye nominal olarak artsa da reel anlamda büyük oranda değer kaybetti.
REEL DEĞER KIYASLAMASI
2018’de 1.000 TL bayram ikramiyesiyle alınabilen bazı ürünler şunlardı:
- 20 kg dana kıyma
- 500 ekmek
- 180 litre benzin
- 8 gram altın
2025’te ise 4.000 TL bayram ikramiyesiyle alınabilmesi beklenenler:
- 10 kg dana kıyma
- 350 ekmek
- 75 litre benzin
- 4 gram altın
Bu tablo, ikramiyenin reel değerinin yarı yarıya eridiğini ve alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ortaya koyuyor. Emekliler, bayram ikramiyesinin enflasyona göre düzenli olarak artırılmasını ve en azından 2018’deki alım gücüne eşit olacak şekilde belirlenmesini talep ediyor. Bu talep baz alınsaydı,
2025’te bayram ikramiyesinin yaklaşık 13 bin 700 TL olması gerekiyordu.
Kaynak: Haber Merkezi