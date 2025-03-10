Emekli Bayram İkramiyesi Nasıl Eridi?

Emeklilere her yıl iki kez verilen bayram ikramiyesi, 2018’de ilk kez uygulamaya girdiğinde 1.000 TL olarak belirlenmişti. O dönemde asgari ücret 1.608 TL idi ve verilen ikramiye, asgari ücretin yaklaşık yüzde 62’sine denk geliyordu. Ancak 2025 yılı itibarıyla ikramiye 4.000 TL’ye, asgari ücret ise 22 bin 104 TL’ye yükseldi. Böylece, ikramiyenin asgari ücrete oranı yüzde 18’e kadar geriledi.

İLK YILDAN BUGÜNE ASGARİ ÜCRETLE KIYASLAMA

YIL İKRAMİYE ASGARİ ÜCRET YÜZDE OLARAK KIYAS 2018 1000 1608 Yüzde 62 2019 1000 2020 Yüzde 49 2020 1000 2324 Yüzde 43 2021 1100 2825 Yüzde 39 2022 1100 4253 Yüzde 25 2023 2000 8506 Yüzde 23 2024 3000 17002 Yüzde 18 2025 4000 22104 Yüzde 18

2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelen ikramiye, 2025’te sadece yüzde 18’ine kadar düştü. Yani, emeklilere verilen ikramiye nominal olarak artsa da reel anlamda büyük oranda değer kaybetti.

REEL DEĞER KIYASLAMASI

2018’de 1.000 TL bayram ikramiyesiyle alınabilen bazı ürünler şunlardı:

20 kg dana kıyma

500 ekmek

180 litre benzin

8 gram altın

2025’te ise 4.000 TL bayram ikramiyesiyle alınabilmesi beklenenler:

10 kg dana kıyma

350 ekmek

75 litre benzin

4 gram altın

Bu tablo, ikramiyenin reel değerinin yarı yarıya eridiğini ve alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ortaya koyuyor. Emekliler, bayram ikramiyesinin enflasyona göre düzenli olarak artırılmasını ve en azından 2018’deki alım gücüne eşit olacak şekilde belirlenmesini talep ediyor. Bu talep baz alınsaydı,

2025’te bayram ikramiyesinin yaklaşık 13 bin 700 TL olması gerekiyordu.

Kaynak: Haber Merkezi