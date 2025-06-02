Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik
Fransa'da 2 Haziran 2025 itibarıyla toplu taşımada yeni ceza tarifesi yürürlüğe giriyor. Biletsiz yolculuk yapanlar 70 ila 180 Euro arasında değişen cezalarla karşı karşıya kalacak. Kısa hatlarda da cezalar 3 katına çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa’da toplu taşıma sisteminde kaçak yolculuklara karşı yeni ve daha sert önlemler devreye girdi. Başkent Paris ve çevresindeki toplu ulaşımı yöneten RATP, 2 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle, biletsiz seyahat eden yolculara yönelik para cezalarında önemli artışa gidiyor.
BİLETSİZ YOLCULUK DAHA PAHALIYA PATLAYACAK
Yeni dönemde, toplu taşımada geçersiz ya da hiç bileti olmayan yolcular, artık daha yüksek cezalara maruz kalacak. Cezanın olay yerinde ödenmesi durumunda ödenecek tutar 50 Euro’dan 70 Euro’ya çıkarıldı.
Cezanın ertelenerek ödenmesi halinde ise:
İlk 90 gün içinde ödeme yapılırsa ceza 120 Euro olacak.
90 günü aşan ödemelerde ise ceza tutarı 180 Euro’ya yükselecek.
KISA HAT KULLANICILARINA DA YENİ TARİFE
Otobüs ve tramvay gibi daha kısa mesafeli hatlarda da benzer değişiklik yapıldı. Özellikle abonman sahibi yolcuların kartlarını validatöre okutmamaları halinde karşılaşacakları ceza da 5 Euro’dan 15 Euro’ya çıkarıldı.
RATP yetkilileri, bu yeni düzenlemeyle kaçak yolculuk oranlarını azaltmayı ve kapasite planlamasını daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.