Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik

KISA HAT KULLANICILARINA DA YENİ TARİFE

Otobüs ve tramvay gibi daha kısa mesafeli hatlarda da benzer değişiklik yapıldı. Özellikle abonman sahibi yolcuların kartlarını validatöre okutmamaları halinde karşılaşacakları ceza da 5 Euro’dan 15 Euro’ya çıkarıldı.

RATP yetkilileri, bu yeni düzenlemeyle kaçak yolculuk oranlarını azaltmayı ve kapasite planlamasını daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.