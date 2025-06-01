Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

Bilim insanlarına göre düzenli kahve tüketimi, bağırsakta yaşayan yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvik ediyor. Bu durum, genel vücut sağlığını olumlu yönde etkileyen bir dizi biyolojik süreci de tetikliyor. Özellikle bağırsak mikrobiyotasının dengesi, bağışıklık sisteminden ruh haline kadar birçok alanda önemli rol oynuyor.

Kahvede Gizli Güç: Polifenoller

Kahvenin içerisinde bulunan polifenol adlı doğal bileşikler, prebiyotik özellik göstererek yararlı bakteriler için bir tür besin kaynağı oluşturur. Bu sayede özellikle Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes ve Faecalibacterium gibi sağlık açısından kıymetli bakterilerin gelişimini destekler. Bu bakteriler, iltihaplanmanın azalması, sindirim sisteminin dengelenmesi ve metabolizmanın iyileştirilmesi gibi önemli görevler üstlenir.

Kahve Tüketenlerde Bakteri Çeşitliliği Daha Yüksek

Yapılan çalışmalarda, düzenli kahve içen bireylerin bağırsak bakterilerinde daha fazla çeşitlilik gözlemlendi. Özellikle faydalı mikroorganizmaların arttığı, buna karşılık zararlı olarak kabul edilen Erysipelatoclostridium türünde düşüş olduğu tespit edildi. Bu da kahvenin sadece uyanıklık sağlamadığını, aynı zamanda bağırsak florasını da düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Başka bir araştırmada ise kahve içen bireylerin bağırsaklarında, Lawsonibacter asaccharolyticus bakterisinin oranının yüksek olduğu görüldü. Bu bakteri kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok organ sistemini destekleyen önemli işlevlere sahip.

Uzmanlardan Kahve Önerisi

Uzmanlar, bağırsak sağlığını korumak ve yararlı bakterilerin gelişimini desteklemek adına günde 2 ila 3 fincan şekersiz ve sütsüz kahve tüketilmesini öneriyor. Ancak unutulmamalıdır ki aşırı kafein tüketimi bazı kişilerde çarpıntı, uyku bozukluğu veya mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle her zaman ölçülü olmakta fayda var.

Kahve ve Yaşlanma Arasındaki İlişki

Daha önce Amsterdam'da yürütülen bilimsel bir çalışmada, düzenli kahve tüketiminin ileri yaşlarda görülen fiziksel zayıflık riskini düşürdüğü de kanıtlanmıştı. Bu da kahvenin yalnızca sindirim değil, genel yaşlanma sürecinde de vücuda destek sunduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi