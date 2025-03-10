SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: Kim Ne Kadar İkramiye Alacak? İşte Ödeme Takvimi

Son dakika: 16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi kritik Kabine Toplantısı öncesinde belli oldu. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyesi için 3 farklı rakam masaya gelmişti. Ekonomi yönetimi kararını verdi. İkramiyelere bu yıl yaklaşık yüzde 33,5'lik zam yapıldı. Peki Ramazan Bayranı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: EMEKLİYE 8 BİN LİRALIK İKRAMİYE

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçerek milyonlarca kişiye, "Emeklerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartıyoruz" diyerek seslendi.

Sözlerinin devamında, "Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı" diyen Güler, "Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Böylece emekliler 2025 yılında hem Ramazan Bayramı ikramiyesi hem de Kurban Bayramı ikramiyesi için toplamda 8000 TL ödeme alacaklar.

KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerin yanında bayram ikramiyesi dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında verilecek. Peki kim ne kadar emekli bayram ikramiyesi alacak.

Yüzde 75 hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL

Yüzde 50 hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL

Yüzde 25 hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Yasa önerisi önce Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan ardından da Genel Kurul'dan geçecek. 4-28 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor. Ardından Kurban Bayramı ikramiyesi 2-5 Haziran tarihlerinde ödenecek.